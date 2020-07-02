"Экотропа откроется в заказнике "Урочище Екатерининское" Тарского района", — говорится в сообщении.

Около 3 млн рублей на реализацию этого проекта получила автономная некоммерческая организация "Духовно-патриотический спортивно-оздоровительный центр "Застава Ермака" по итогам конкурса Фонда президентских грантов.

За счет этих средств в заказнике будет оборудован круглогодичный маршрут общей протяженностью 5,5 км. Там установят стенды, указатели, кормушки для животных, скамейки, мост через ручей и тематические скульптуры.

"Место чрезвычайно интересное в природном отношении: это и пересеченная местность, и реликтовый лес, где встречаются краснокнижные растения, в том числе редкие северные орхидеи. Урочище — это ареал обитания тритонов и бабочек, совершающих перелет на зимовку в Африку и Индию", — отмечается в пресс-релизе.

Первая в регионе экотропа была создана в 2018 году на территории городского природного парка "Птичья гавань". В 2019 году открылись еще две подобных тропы в заказниках "Озеро Ленево" (Муромцевский район) и "Озеро Эбейты" (Москаленский район).

По словам заместителя министра культуры Омской области Анны Статва, экотропа на озере Ленево также получит развитие в этом году. Там будет установлена современная геокупольная конструкция, которая позволит в любую погоду организовывать досуг отдыхающих: проводить лекции, мастер-классы, тематические встречи, организовывать занятия физической культурой, заниматься с детьми. А на озере Эбейты появятся новые юрты.

Также впервые на созданных тропах с туристами и экскурсантами в 2020 году будут работать эковолонтеры. Они будут проводить бесплатные экскурсии, обустраивать территорию, организовывать досуг отдыхающих в обмен на проживание и питание. Сбор предварительных заявок ведется уже сейчас. На основе собеседования будут отобраны 30 добровольцев, каждый из которых проведет неделю на озере Эбейты или озере Ленево.