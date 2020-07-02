«Второй квартал полностью отработан в формате онлайн, мы имеем сейчас предварительные итоги около 2 млн человек. В Москве были созданы платформы, позволяющие музеям выкладывать виртуальные выставки. В результате такой целенаправленной работы музеи получили и значительные плюсы, и значительные минусы, анализом которых мы сейчас занимаемся», — рассказал он на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма и организованной ТПП РФ и «Центром международной торговли».

По словам Горянова, работа в онлайне позволяет привлекать новые целевые аудитории – людей, которые редко ходят в музеи живьем, а все время проводят в онлайн-пространстве.

«Одновременно мы заметили серьезный интерес к московским музеям, и здесь вы видите пять стран, которые по количеству на первом месте и в первую очередь заходили на наши сайты – США, Турция Украина, Германия, Ирландия. Но, конечно, музейщики всего мира переживают, что система доступа к изображениям музейных предметов – это не одно и то же, что сам доступ в музеи, к экспозициям, в объекты культурного наследия: соприкосновение с подлинным музейным предметом является главной потерей для музейных работников», — добавил он.

Представитель департамента культуры Москвы подчеркнул, что у онлайн-посетителей другая глубина и продолжительность просмотра, чем у реальных.

«В среднем, для интернет-аудитории глубина просмотра 7 страниц при средней продолжительности 29 секунд. Но ни в какое сравнение с реальным посещением музея это не идет. Мы все понимаем, что, приходя в музей, каждый посетитель имеет возможность посмотреть от 500 до нескольких тысяч экспонатов, и продолжительность такого просмотра измеряется не минутами и секундами, а часами иногда», — сказал Горянов.

По его словам, музеи могли бы привлекать больше зарубежных посетителей в онлайне, если бы у них было больше интересного контента на иностранных языках. В связи с этим, как он считает, музеям потребуется глубокая перестройка работы за счет привлечения специалистов, «которые будут работать над созданием онлайн-контента и онлайн-продукта. Задача на ближайший год – повышение качества этих форматов, цифровизация выставок, создание трафика на межмузейных онлайн-платформах.