"В связи с увеличением пассажиропотока на СКЖД и улучшением эпидемиологической обстановки возобновляет курсирование поезд N642/641 Ростов-Адлер", — говорится в пресс-релизе.

С 3 июля состав, сформированный из 15 двухэтажных вагонов, будет отправляться из Ростова по нечетным числам, из Адлера — по четным.

Продажа билетов на поезд уже открыта.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКЖД, курсирование этого поезда было приостановлено с 16 апреля из-за пандемии коронавируса.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов Юга России.