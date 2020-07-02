Как сообщила пресс-служба геленджикского аэропорта, рейсы из Москвы ("Шереметьево") на курорт будут выполняться ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800NG вместимостью до 189 пассажиров.

По понедельникам вылет из Москвы будет в 08:55 мск, прибытие в Геленджик в 11:25, обратный вылет в 12:55. По средам рейс из Шереметьево будет выполняться в 08:50 мск и прибывать на курорт в 11:20. Обратный вылет в 14:45.

По пятницам и субботам из Москвы самолеты будут отправляться в 11:40 и 09:10 мск соответственно, прибытие в Геленджик — в 14:05 и 11:40. Обратный вылет в 15:15.

По вторникам, четвергам и воскресеньям вылет из столицы в 16:20, прилет в Геленджик в 18:45. Обратный вылет запланирован на 19:45.

Рейсы по направлению Петербург-Махачкала и обратно будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на Boeing-737 (189 кресел), сообщил "Интерфаксу" помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Мурад Шамсудинов.

Вылет из Санкт-Петербурга в 12:35, прибытие в Махачкалу в 15:50. Вылет в обратном направлении в 16:50, прибытие в Санкт-Петербург в 19:10.

Nordwind выполняет регулярные рейсы по РФ и чартерные за рубеж, базируется в московском "Шереметьево". Парк состоит из 9 дальнемагистральных Boeing-777, двух A330, 13 среднемагистральных Boeing-737 и девяти A321. Часть региональных рейсов Nordwind выполняет на Embraer-190, которые принадлежат авиакомпании-партнеру — Pegas Fly. По данным Росавиации, в 2019 году компания перевезла 5,5 млн пассажиров (рост на 13%), став по этому показателю 8-й среди перевозчиков России.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ (MOEX: VTBR) и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15%, до 338,786 тыс. человек. На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта "Геленджик" значительно снизился, однако он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Пассажиропоток аэропорта в январе-апреле 2020 года составил 363,4 тыс. человек, что на 20,8% меньше, чем годом ранее.