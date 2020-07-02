"Нацпарк получил минувшим днем очень хорошее известие, что проект строительства велодорожки на косе вышел из Главгосэкспертизы с положительным заключением. Это значит, что мы непосредственно приступаем к его практической реализации. Получив данный акт, мы подготовим запрос в Минприроды на получение финансирования и начала строительства", — сказал А.Калина.

По его словам, в настоящее время на строительство зарезервировано 350 млн рублей, всего же стоимость проекта составит порядка 450 млн рублей. Подрядчик будет выбран на открытом конкурсе. Ему предстоит построить велодорожку шириной 3 метра и длиной 44 км от Зеленоградска до границы с Литвой, где велодорожка уже существует. Она пройдет по противопожарной просеке, под которой проложена новая кабельная энерготрасса.

"Скорее всего, сами работы на косе начнутся в начале 2021 года и продлятся порядка полутора лет. Мы рассчитываем, что течение суток строители будут делать по 200 метров покрытия, которое будет выполнено из инновационного материала", — пояснил директор нацпарка.

Как сообщалось, впервые о проекте велодорожки по Курской косе было заявлено в 2008 году. Велосипедная трасса вдоль всего морского побережья Калининградской области предполагает строительство 150 км пути, который соединит Куршскую и Балтийскую косы. Велодорожка будет включена в единую систему европейского велотуризма.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин поддержал проект строительства велодорожки, который был поднят на встрече главы государства с общественностью в Светлогорске.