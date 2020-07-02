Показатель в абсолютном выражении не приводится.

Базовый прогноз МАА предполагал падение перевозок в июне на 81% год к году.

В мае перевозки через крупнейшие российские аэропорты упали на 90%, в апреле — на 91%, в марте — на 25%, следует из данных ассоциации.

Как сообщалось, в последний раз рост пассажиропотока через российские аэропорты фиксировался 9 марта (+7% г/г), уже на следующий день перевозки упали на 15%, а к концу марта падение достигало 75%.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на авиарейсы упал до минимума.

В июне на фоне снятия карантина в некоторых регионах РФ фиксируется рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране примерно в три раза в сравнении с маем, говорил в начале месяца первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько.