«Все московские музеи, вне зависимости от ведомственной принадлежности, должны выполнять требования и предписания Роспотребнадзора и приказы департамента культуры Москвы по восстановлению работы. И здесь во главу угла поставлена безопасность сотрудников и посетителей. Если мы снимем все барьеры и будем рекламировать московские музейные новые проекты, невзирая на требования по социальному дистанцированию, мы очень быстро придем к тому, что музейные учреждения будут закрыты из-за неких локальных вспышек сотрудников», — сказал он на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма и организованной ТПП РФ и «Центром международной торговли».

«Уже сейчас мы наблюдаем, за эти две недели, что в нескольких московских музеях есть локальные вспышки: одновременно заболевали по 3-4 человека. Пока это не привело к закрытию учреждений, но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению», — добавил Горянов.

Как сообщалось, музеи Москвы начали открываться 16 июня с соблюдением строгих мер безопасности. Посещение возможно только по электронным билетам, в залах гости и смотрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. По данным Горянова, всего 16 июня открылось около 30% столичных музеев

«Важный фактор – комфортность помещения, так как оно должно происходить в маске, перчатках и это снижает саму комфортность музейной среды, возможность прикоснуться к музейной культуре, музейному миру. И мы понимаем, что психологический процесс перестройки работы займет длительное время. Когда и посетители, и сотрудники перестанут друг друга бояться. Когда полноценная жизнь музеев начнет включать все возможные формы работы –концерты, кинопоказы, экскурсии», — сообщил представитель департамента культуры Москвы.

Он напомнил, что в соответствии с требованиями безопасности экскурсионные группы в залах музеев не могут превышать пять человек.

Ранее он сообщил, что за первые две недели после открытия музеи Москвы посетили 28,3 тыс. человек, что в 15 раз меньше, чем за тот же период годом ранее.