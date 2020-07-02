«Музеи были поставлены в условия новой реальности, с 17 марта и до 16 июня, 91 день они были закрыты. Мы составили план-график открытия, в полном объеме музеи откроются только к 1 сентября. Это 168 дней работы в условиях ограничений, то есть фактически полгода московские музеи закрыты», — сказал он на онлайн-конференции, посвященной перезапуску столичного туризма и организованной ТПП РФ и «Центром международной торговли».

Как сообщалось, музеи Москвы начали открываться 16 июня с соблюдением строгих мер безопасности. Посещение возможно только по электронным билетам, в залах гости и смотрители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. По данным Горянова, всего 16 июня открылось около 30% столичных музеев, к 1 июля заработали 50%, к 15 июля откроются 80% музеев.

По словам Горянова, за первые две недели после открытия число посетителей музеев составило 28,3 тыс.

«Сегодня, 2 июля, мы находимся в середине графика. Если сравнивать посещаемость 2019 года, то нас за эти две недели посетили 428 тыс. человек, в этом году, учитывая, что многие крупные музеи еще закрыты, такие как музей космонавтики, например, посещаемость снизилась более чем в 15 раз. От первой ко второй неделе посещаемость выросла в два раза, но абсолютные цифры все равно очень небольшие», — сказал он.

По словам Горянова, число посетителей музеев начало снижаться из-за пандемии коронавируса уже в первом квартале 2020 года – за этот период в музеях побывали 2,3 млн гостей, что на 300 тыс. меньше, чем годом раньше.

«И мы, конечно, обеспокоены тем, что музеи остались без посетителей, и эта посещаемость по нашему прогнозу вернется в свои рамки доковидные не ранее, чем через год», — сообщил он.

Горянов добавил, что пандемия застала музеи в апреле-мае, когда они испытывают максимальную нагрузку по посещаемости. «Дни исторического и культурного наследия, «Ночь в музее» – эти крупные международные акции, которые несомненно привлекали не только горожан, но и туристов, проводились в условиях пандемии. Эти события дали более высокий результат, чем в прошлом году. Но мы отдаем себе отчет, что качество посетителей онлайн намного ниже, чем посетителей, которые приходили в музеи непосредственно.