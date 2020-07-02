"Насколько мы понимаем, соответствующее решение ЕС пересматривает каждые две недели, соответственно, исходим из того, что 15 июля решение (относительно России — ИФ) может быть пересмотрено", — сказал дипломат.

Собеседник агентства подчеркнул, что никакой политической составляющей в этом решении нет, оно принимается "исключительно на основе эпидемиологических показателей".

Накануне статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил "Интерфаксу", что Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз, при следующем рассмотрении этого вопроса.

Он отметил, что судить об объективности этого решения сложно, так как в список ЕС не включена не только Россия, но и ряд других стран, в том числе США и Бразилия.