В мае "дальние" ж/д перевозки пассажиров упали на 79%.

В апреле перевозки пассажиров в поездах дальнего следования рухнули на 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. В феврале и январе текущего года рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок составил 6,6% и 4,3%, соответственно. В преддверии новогодних праздников в декабре 2019 года он был на уровне 4%. В ноябре перевозки выросли на 5,1%, в октябре — на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%. В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%. В марте прошлого года рост составлял 9,4%, в феврале — 5,8%, в январе — 4,8%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в июне 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 74%, до 2,7 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 44,1%, до 53,3 млн человек, пассажирооборот — на 46,3%, до 1,7 млрд пассажиро-километров.

Всего в июне было отправлено 56,9 млн пассажиров, что на 46,7% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 67,6%, до 4,4 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-июня 2020 года перевозки снизились на 34,1%, до 378,3 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 40,3% (до 29,8 млн), в пригородном сообщении — на 46,7% (до 348,5 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 42,2%, до 33,6 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 45,4% (до 22,8 млрд), в пригородном сообщении — на 34% (до 10,8 млрд пассажиро-километров).