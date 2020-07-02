«Холдинг «РЖД» продлевает маршрут скоростных поездов «Ласточка» № 721/722 Санкт-Петербург – Бологое до станций Валдай и Старая Русса. Новый маршрут станет доступен для пассажиров с 11 июля», — говорится в сообщении.

Отправляться поезд будет с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07:17, прибывать на ст. Валдай — в 11:53 (в выходные дни – на ст. Старая Русса в 14:00). В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться со станции Валдай в 16:42 (по выходным дням со ст. Старая Русса в 14:40), прибывать в Санкт-Петербург — в 22:10.

В пути предусмотрены остановки на станциях Обухово, Колпино, Тосно, Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое, Едрово, а также дополнительные остановки в выходные дни: Лычково, Кневицы, Пола, Парфино.

Цена билета на «Ласточку» Санкт-Петербург – Валдай составит от 738,7 руб., Санкт-Петербург – Старая Русса – от 898,8 руб.