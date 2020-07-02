Соглашение предусматривает увеличение с 30 до 90 дней срока взаимного безвизового режима для туристов из Азербайджана и Турции, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

25 февраля 2020 в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом, главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции "О взаимном освобождении от виз".