«Туроператор возобновляет деятельность собственного принимающего офиса в Турции. Решение принято в связи с новыми стратегическими планами – привести работу международных офисов к единым стандартам обслуживания, при этом усилить штат специалистов, который будет осуществлять операционную деятельность и контрактинг с отелями в стране приема», — говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров Tez Tour Александра Синигибского, решение о возобновлении деятельности офиса в Турции именно сейчас вполне оправданно. «Ввиду ограничения авиасообщения, когда туристические потоки не столь большие, у нас есть время полноценно отладить всю цепочку процессов по обслуживанию туристов на отдыхе, начиная от встречи гостей в аэропорту, заканчивая контрактингом в отелях», — сказал он.

Во вторник Tez Tour объявил о прекращении сотрудничества с принимающей турецкой компаний Kilit Global, которая занималась обслуживанием российских клиентов туроператора в Турции с 2015 года. По информации источников на рынке, компании не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества.

При этом в пресс-службе туроператора заверили, что на отдыхе клиентов, уже забронировавших свои поездки в Турцию, новые планы туроператора никак не отразятся.

«По всем ранее запланированным заявкам в Турцию обязательства туроператором будут исполнены в полном объеме без каких-либо изменений», — подчеркнули в Tez Tour.

Туроператор располагает более 30 собственными и партнерскими офисами по всему миру, которые предоставляют услуги туристам из России, стран СНГ, а также Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии, Эстонии и Молдавии.