"Мы рады сообщить, что 31-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр" состоится. Фестиваль не будет переноситься в онлайн — он пройдет традиционно в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы смотра.

Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в этом году формат фестиваля будет немного изменен — "Кинотавр" сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия.

В прошлом году прошел юбилейный, 30-й смотр. Обладателем Гран-при открытого российского кинофестиваля стал фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.