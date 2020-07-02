Полеты будут осуществляться с частотой 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на воздушных судах Embraer 170 вместимостью 78 посадочных мест. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 21:40 мск.

Первый регулярный рейс по этому маршруту был выполнен авиакомпанией S7 в мае прошлого года, полеты продолжались до апреля 2020 года включительно. АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов". "Стригино" является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Группа S7 основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.