"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в России немного вырос: накануне в России было 6556 новых случаев, 30 июня — 6693, 29 июня — 6719. Умерли за сутки 147 человек, накануне было 216, еще днем ранее — 154.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 222 504.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 662 новых случаев COVID-19 за сутки, 39 смертей и 1055 выздоровевших. Согласно данным Роспотребнадзора, в Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.