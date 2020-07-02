"В соответствии с указом главы КБР при условии строгого соблюдения всех профилактических мер с 1 июля 2020 года возобновляется работа МФЦ в штатном режиме, сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания, открытых рынков и ярмарок, зоопарков", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, с 400 до 800 кв. метров увеличена площадь торговых залов непродовольственных магазинов, которые могут функционировать. При этом по-прежнему требуется наличие входа в помещение с улицы, сохраняется ограничение числа одновременно находящихся в нем лиц.

Кроме того, правительство КБР совместно с Управлением Роспотребнадзора по КБР прорабатывает возможность снятия в ближайшее время ограничений на работу гостиниц, расположенных в курортных районах республики.