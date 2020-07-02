"Открывая совещание, Александр Нерадько отметил, что, согласно поручению правительства РФ, поставлена задача по созданию единой дальневосточной авиакомпании, представляющей собой альянс из существующих авиаперевозчиков, между которыми установятся партнерские отношения в части выполнения социально-важных региональных маршрутов. Основным перевозчиком выбрана авиакомпания "Аврора". В настоящее время Минтрансом РФ разработана "дорожная карта" по созданию единой дальневосточной авиакомпании", — говорится в сообщении.
Представитель Росавиации подтвердил "Интерфаксу", что проект такой "дорожной карты" разработан "и будет направлен всем заинтересованным субъектам ДФО, а также министерствам и ведомствам".
Николаев в свою очередь заявил, что регион поддерживает "создание единой дальневосточной авиакомпании, основанной на альянсе региональных авиаперевозчиков с распределением маршрутной сети, определением единого расписания, парка воздушных судов, тарифной политики, в том числе и по объемам субсидирования". Он также напомнил, что, согласно поручению президента, парк новой компании должен состоять из воздушных судов российского производства. Республиканские "Якутия" и "Полярные авиалинии" имеют опыт эксплуатации российских самолетов, в том числе SSJ-100, у них есть предварительные заказы на поставку Ил-114, L-610, вертолетов. По мнению Николаева, это позволит снизить стоимость авиапарка, создать единый пул компонентов запчастей и двигателей на Дальнем Востоке, объединить сеть центров технической эксплуатации и обслуживания авиатехники.
Создание дальневосточного авиаперевозчика обсуждается последние несколько лет. После поручения Путина в декабре прошлого года о планах участия в проекте заявляла госкорпорация "Ростех", которая владеет авиастроительными предприятиями РФ. В Минтрансе ранее сообщали, что компания может быть создана на базе нового или действующего юрлица. В том числе рассматривался вариант её создания на базе "Авроры". Экс-замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что такая идея, которая "появилась, скорее, на уровне "Аэрофлота" и "Ростеха", кажется вполне здравой".