Проект в такой конфигурации во вторник обсудили глава Якутии Айсен Николаев и первый заместитель министра транспорта РФ — руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщает пресс-служба главы Якутии.

"Открывая совещание, Александр Нерадько отметил, что, согласно поручению правительства РФ, поставлена задача по созданию единой дальневосточной авиакомпании, представляющей собой альянс из существующих авиаперевозчиков, между которыми установятся партнерские отношения в части выполнения социально-важных региональных маршрутов. Основным перевозчиком выбрана авиакомпания "Аврора". В настоящее время Минтрансом РФ разработана "дорожная карта" по созданию единой дальневосточной авиакомпании", — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации подтвердил "Интерфаксу", что проект такой "дорожной карты" разработан "и будет направлен всем заинтересованным субъектам ДФО, а также министерствам и ведомствам".

Николаев в свою очередь заявил, что регион поддерживает "создание единой дальневосточной авиакомпании, основанной на альянсе региональных авиаперевозчиков с распределением маршрутной сети, определением единого расписания, парка воздушных судов, тарифной политики, в том числе и по объемам субсидирования". Он также напомнил, что, согласно поручению президента, парк новой компании должен состоять из воздушных судов российского производства. Республиканские "Якутия" и "Полярные авиалинии" имеют опыт эксплуатации российских самолетов, в том числе SSJ-100, у них есть предварительные заказы на поставку Ил-114, L-610, вертолетов. По мнению Николаева, это позволит снизить стоимость авиапарка, создать единый пул компонентов запчастей и двигателей на Дальнем Востоке, объединить сеть центров технической эксплуатации и обслуживания авиатехники.

Создание дальневосточного авиаперевозчика обсуждается последние несколько лет. После поручения Путина в декабре прошлого года о планах участия в проекте заявляла госкорпорация "Ростех", которая владеет авиастроительными предприятиями РФ. В Минтрансе ранее сообщали, что компания может быть создана на базе нового или действующего юрлица. В том числе рассматривался вариант её создания на базе "Авроры". Экс-замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что такая идея, которая "появилась, скорее, на уровне "Аэрофлота" и "Ростеха", кажется вполне здравой".