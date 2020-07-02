До третьей декады июля отложен перезапуск полетов в Москву из Перми, Уфы, Челябинска, Казани, Нижнекамска и Барнаула, говорится в сообщении компании. "Точечные корректировки" внесены в расписание рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург "и ряду других".

Кроме того, в связи с карантинными ограничениями Nordwind отложила начало полетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск.

"Актуальный статус полетов представлен на сайте авиакомпании. Изменения не оказали существенного влияния на расписание прямых регулярных рейсов из Москвы и регионов РФ в города-курорты Черноморского побережья. Авиакомпания выполняет все полеты в стабильном режиме и гарантирует выполнение всех обязательств", — отмечают в Nordwind.

Пассажирам с билетами на рейсы с измененным расписанием компания предложит оформить возврат денег. Также возможно поменять дату вылета.

В 2019 году Nordwind (юридическое название — ООО "Северный ветер") перевезла 5,5 млн человек, показав рост год к году примерно на 13% и став восьмой крупнейшей авиакомпаний РФ. Парк перевозчика состоит из девяти Boeing-777, двух A330, 13 Boeing-737 и девяти A321.