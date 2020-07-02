"Мы снимаем ограничения. Если люди прибывают в наше регион со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, то они могут сразу выходить на работу", — сказала она на прямой линии, которая транслируется в четверг в режиме онлайн на ютуб-канале.

Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, во время прямой линии добавил, что это касается и туристов, но "туристы из других регионов могут приехать на Сахалин только через туроператоров".

По данным оперштаба, в Сахалинской области на 2 июля официально подтверждено 853 случая коронавируса, 473 человека проходят лечение в инфекционном госпитале (из них 300 человек болеют бессимптомно), остальные — выздоровели и выписаны.