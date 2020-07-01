"До 31 июля в Бурятии сохранится запрет на проведение любых массовых мероприятий, а всем жителям республики предписано носить маски в общественных местах", — отметили в пресс-службе.

Сохраняются и требования к обеспечению эпидемиологической безопасности в торговых центрах. До конца июля также не смогут открыться для посетителей кинотеатры, детские развлекательные и игровые зоны, аттракционы, ночные клубы и другие развлекательные заведения с массовым пребыванием людей.

В то же время смягчены требования к работе кафе и ресторанов. Заведения общественного питания смогут принимать посетителей до 24 часов. Разрешена рассадка за одним столом уже не более четырех человек вместо двух, без учета детей.

"Работающие жители Бурятии старше 65 лет могут выйти на работу по согласованию с работодателем. Остальным гражданам в возрасте 65 лет и старше и лицам, имеющим хронические заболевания, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания за исключением времени прогулок, занятий физкультурой и поездок на дачу",-сказали в пресс-службе.

Кроме этого ряд решений принят на оперативном штабе в отношении объектов туристической отрасли. Так, отменено условие предоставления справки об отрицательном анализе на COVID-19 для приезжих туристов. На территории республики разрешены организованные туристические выезды. Частным гостевым домам разрешено сдавать в аренду жилье туристам при условии строгого соблюдения масочного и дезинфекционного режимов, социального дистанцирования, а также при условии представления в электронном виде сведений на интернет-портале "Работающая Бурятия".