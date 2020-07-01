Впервые в своей истории AZUR air будет выполнять регулярные рейсы по внутрироссийским туристическим направлениям — в Сочи и Абакан, отмечает компания. До ограничений, связанных с COVID-19, она летала только за рубеж: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам, на Шри-Ланку.

Программа полетов в Сочи охватывает 12 регионов России: рейсы будут из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска. Для перевозки будут использоваться Boeing-767-300 на 336 пассажиров в экономическом классе.

Рейсы в Абакан AZUR air будет выполнять из Москвы, первый вылет запланирован на 19 июля. Как и Краснодарский край, Хакасия уже готова принимать туристов, отмечает компания.

На фоне ограничений международных полетов из-за пандемии AZUR air стала первой российской авиакомпаний, объявившей о приостановке коммерческих пассажирских рейсов. Сначала сообщилось о паузе с 22 марта по 20 апреля, затем туроператор Anex Tour, по заказу которого работает AZUR air, продлил этот срок до мая. Позднее сроки вновь переносились. Все это время AZUR air занималась вывозом российских туристов, застрявших за границей, а также освоила грузовые рейсы.

По данным Росавиации, по итогам 2019 г. AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% год к году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. По данным "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.