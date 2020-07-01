«В России в среднем регистрируется 7 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Безусловно, это очень важный рынок для Турции. Однако если сейчас российские туристы поедут, например, в Анталию, то не исключена вспышка COVID-19. Мы должны смотреть на проблему не только с экономической точки зрения ведения бизнеса. Я думаю, что Россия нескоро откроется. В лучшем случае, это будет 1 августа, в худшем – не ранее сентября-октября», — сказал он в Instagram-эфире одного из основателей турецкой системы аll inclusive Джема Киная.

Эксперт добавил, что власти Германии не рекомендуют своим гражданам посещать Турцию до 1 сентября, потому что они не верят турецкой статистике заболеваемости коронавирусом.

Кочкар отметил, что если Россия в этом году договорится с Египтом о возобновлении чартерного авиасообщения, то у Турции появится серьезный конкурент на бархатный сезон и зиму.

«Осенью и зимой в Египте погода лучше, чем в Турции. Даже цены у них привлекательнее. Поэтому не исключена серьезная конкуренция», — сказал он.

Как ранее заявил посол Турции в РФ "Интерфаксу", его страна предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Однако во вторник глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сказал журналистам, что российские власти знают об этом предложении, но говорить об открытии полетов между странами в середине июля преждевременно. По его словам, если международное авиасообщение и возобновится в июле, то со странами СНГ.