"Мой указ подписан. С завтрашнего дня отменяется режим полной самоизоляции по тем районам и городским округам, где он был ранее введен, кроме лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниям. Также отменяется режим полной самоизоляции на две недели для прибывающих в республику — кроме населенных пунктов Айхал и Удачный", — сказал Николаев.

Глава региона уточнил, что вновь заработают торговые центры (без фудкортов и игровых зон), библиотеки, музеи, туристические базы, организованные пляжи. Кроме того, летние кафе могут работать до 00:00 часов.

"Режим повышенной готовности по республике сохраняется, ряд ограничений остается. В том числе на проведение массовых мероприятий, на работу кинотеатров. Также остается масочный режим", — добавил он.

Николаев отметил, что если в регионе ситуация будет стабильной, то через две недели возможен третий этап снятия ограничений.