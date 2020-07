Цель программы — заверить туристов, что отрасль готова к открытию. В разработке приняли участие более 40 организаций туриндустрии, включая UKHospitality, ассоциацию ведущих достопримечательностей, британские парки отдыха.

Как уточнили в турофисе, наличие сертификата безопасности We’re Good To Go означает, что компания соблюдает соответствующие рекомендации правительства и министерства здравоохранения по профилактике коронавируса.

Для получения сертификата безопасности компании должны пройти тестирование онлайн, где, в частности, будет оцениваться соблюдение протоколов социального дистанцирования и чистоты. В случае успеха они получат сертификат и эмблему We’re Good To Gо, которую можно вывесить на обозрение.

Одновременно с сертификатом безопасности Великобритания запустила информационную кампанию Know Before You Go ("Проверь перед поездкой"). Так как ограничения по всей стране снимаются постепенно, туристам предлагают заранее проверить, какие объекты открыты, ознакомиться с новыми правилами и доступными услугами.

"Мы хотим помочь туристическому бизнесу правильно соблюсти все рекомендации по профилактике COVID-19 и таким образом максимально обезопасить туристов. Наш приоритет в том, чтобы туризм вновь стал одним из самых успешных секторов экономики Великобритании, и новый сертификат безопасности — важный шаг на пути восстановления отрасли", — цитируют в VisitBritain директора по стратегии и коммуникациям Патрицию Йетс.

Туризм — один из наиболее успешных секторов экономики Великобритании, его ежегодный вклад – 127 млрд фунтов. В сфере туризма занято 3,1 млн. человек.

По данным VisitBritain, в 2020 году расходы на въездной туризм сократятся на 63%, что эквивалентно убыткам для экономики страны в размере 19,7 млрд фунтов. Внутренний туризм в Британии потеряет 22 млрд фунтов.