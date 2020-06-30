Допуск посетителей в музеи допускается при соблюдении ряда условий.

"Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук обязательны к использованию как работниками, так и посетителями. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход в здание и выход из него. В экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей, между гражданами необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя", — говорится в сообщении.