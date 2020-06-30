"Разрешается работа туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт)", — говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, деятельность которых ранее была приостановлена, должны направить уведомление о готовности объекта к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по функционированию организаций.

"Возобновление деятельности организации в сфере туризма допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации в сфере туризма в адрес Комитета по туризму Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 2 июля", — отмечается в постановлении.