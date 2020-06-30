Как сообщила пресс-служба аэропорта Анапы, с 1 июля он начнет принимать рейсы из Новокузнецка и Мурманска. Полеты из Новокузнецка будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и средам, по маршруту Мурманск-Анапа — один раз в неделю, по средам.

Со 2 июля открываются рейсы из Барнаула, воздушные суда будут прилетать на курорт один раз в неделю, по четвергам, с 3 июля — из Кемерово (по пятницам и субботам), Омска (по понедельникам, вторникам и пятницам) и Самары (по вторникам и субботам).

С 4 июля Nordwind приступит к выполнению полетов в Анапу из Томска (по субботам и воскресеньям) и Уфы (по вторникам и субботам).

Рейсы из Красноярска будут осуществляться с 5 июля по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, из Тюмени — с 6 июля по понедельникам.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

Nordwind выполняет регулярные рейсы по РФ и чартерные за рубеж, базируется в московском "Шереметьево". Парк состоит из 9 дальнемагистральных Boeing-777, 13 среднемагистральных Boeing-737, двух A330 и девяти A321. Региональные рейсы Nordwind осуществляет на Embraer-190, которые принадлежат авиакомпании-партнеру — Pegas Fly.