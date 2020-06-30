По данным надзорного ведомства, в феврале-марте этого года неизвестный живодер жестоко избил восьмимесячного Симбу. 24 марта львенка с увечьями нашли в Избербаше (Дагестан). Ветеринары и зоозащитники оказали ему необходимую медицинскую помощь, после чего отвезли в Центр реабилитации и карантинирования диких животных и птиц "Спаси меня" в Челябинске.

Отдел полиции по Избербашу отказался возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, после чего городская прокуратура внесла представление на это решение, его отменили как незаконное, материалы возвращены в орган дознания на дополнительную проверку с указаниями о возбуждении уголовного дела.

Также прокуратура провела проверку размещенной в интернете информации о жестоком обращении с львенком. В итоге по факту жестокого обращения с львенком возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ.

Ранее глава зоозащитного фонда Карен Даллакян сообщил агентству "Интерфакс-Юг" о том, что львенка Симбу после завершения лечения и реабилитации в челябинском приюте "Спаси меня" до наступления холодов передадут одной из африканских стран.

По его сведениям, львенок родился в Дагестане и "работал" реквизитом у фотографа-живодера, который издевался над ним, сломал ему лапы и повредил позвоночник, чтобы тот не мог убежать.

История брошенного на произвол судьбы покалеченного львенка стала широко известна в марте. Малыш оказался у одного из жителей Дагестана, и когда тот понял, что животное умирает, начал искать помощи. Дагестанские зоозащитники обратились к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну, не раз спасавшему хищников с тяжелыми увечьями.

Он прилетел в Махачкалу и увез львенка в Челябинск, где в приюте "Спаси меня" ему провели несколько сложных операций. Сейчас животное окрепло, активно бегает и прыгает, охотно общается с людьми.

5 июня на совещании по экологии и зоозащите Даллакян рассказал историю Симбы президенту страны и попросил помочь в решении проблемы жестокой эксплуатации животных пляжными фотографами.

По сведениям Даллакяна, люди, издевавшиеся над Симбой в Дагестане, числятся в сочинском "черном списке живодеров".