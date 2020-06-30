Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,33 рубля — до 75,23 рубля.