Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,33 рубля — до 75,23 рубля.
Сегодня в 18:36
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
МОСКВА. 30 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС — Евро и доллар США активно растут на "Московской бирже" во вторник вечером, курс евро поднялся выше 80 руб./EUR1 впервые с 14 мая, доллар торгуется выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая.