«Мы запустили новую онлайн-игру игру в жанре shooter под названием Travel Anivirus, в которой турист сможет накапливать баллы и получать промокоды на скидки при бронировании тура или проживания в отеле», — рассказали в компании.

Суть игры в том, чтобы самолет сбил как можно больше вирусов на своем пути, спасая мир от COVID-19. Управление воздушным транспортом осуществляется нажатиями на экран телефона или наведением курсора мышки. Во время полета важно избегать прямого столкновения с вирусами, а также не приближаться к грозовым облакам и земле. В процессе игры участникам доступны различные бонусы в виде часов, которые замедляют время, и двойной пушки, ускоряющей выстрелы.

«За каждый уничтоженный вирус игрок накапливает баллы. Результат свыше 15 баллов награждается промокодом, предоставляющем право получения скидки, соответствующей его номиналу, которую туристы могут использовать при покупке тура в агентстве», — пояснили в Tez Tour.

Travel Antivirus запускается в браузере с телефона и компьютера.

Как отметили в пресс-службе, воспользоваться промокодом могут представители туристической розницы и туристы, достигшие 18 лет. Промокод не является именным и может быть передан третьим лицам. «На сегодняшний день геймификация в бизнес-среде вышла на особый уровень популярности и заняла собственную нишу в продвижении товаров и услуг. Использование игровых механик позволяет вызывать у клиентов ярко выраженные положительные эмоции», — считают в компании.

Кроме того, туроператор планирует впоследствии запустить серию промо-игр с тематикой travel.