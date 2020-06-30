"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристами и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования", — сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики со ссылкой на главу ведомства.

Руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий отметил, что к открытию готовы почти все санатории, задержки могут быть только у тех, что работают сезонно и вынужден заново набирать коллектив. Отмена обязательных тестов на коронавирус, по его мнению, хорошо скажется на загрузке.

"Если бы мы говорили о загрузке четыре дня назад, я бы, наверно, говорил про определенные опасения. Сегодня, с изменением подходов Роспотребнадзора, открывается больше возможностей для наполнения объектов", — сказал Стрельбицкий агентству "Интерфакс-Юг".

Загрузка большинства крымских отелей будет высокой, уверен глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский. "Потому что альтернатив сейчас — зарубежных курортов — нет. Во многих отелях уже заканчиваются места на июль-август", — сказал он агентству.

Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что в этом сезоне есть тенденция к увеличению числа туристов, выбирающих отдых в частном секторе и в палатках.

"То есть они приезжают полностью подготовленными для размещения за пределами населенных пунктов. Наверно, к этому людей вынуждает ситуация — не все смогли подойти к отдыху с достаточным количеством средств", — пояснила она.

При этом, по словам Марнопольской, предпосылок для повышения цен в отелях Крыма нет, хотя они получили "значительную финансовую нагрузку" из-за требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. На первом этапе, с 15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, они смогут принимать жителей других регионов РФ. Со среды в Крыму снимаются почти все введенные из-за коронавируса ограничения, в том числе заработают аквапарки и спа-комплексы.

Власти Крыма ожидают, что в июле полуостров могут посетить около 1,5 млн туристов.

По данным на конец мая, всего в Крыму более 1090 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.