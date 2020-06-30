"Значительный прирост турпотока мы отмечаем с момента запуска крупных гостиничных комплексов начиная с 21 июня. Пока этот прирост достаточно плавный", — сказала в интервью агентству "Интерфакс-Юг" директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Она отметила, что к середине июля загрузка в отелях и санаториях выйдет на уровень аналогичного периода прошлого года.

"Традиционно пик турпотока приходится на август. Во многих сочинских санаториях показатель загрузки может превышать 100% (с учетом доп. мест). В целом по городу в августе мы прогнозируем загрузку порядка 90-92%", — подчеркнула Батяйкина.