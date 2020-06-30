Сегодня в 17:50 Пассажиропоток "Пулково" по итогам мая снизился почти в 12,5 раз, с начала года — на 45,2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 30 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Петербургский аэропорт "Пулково" в январе-мае 2020 года обслужил 3,715 млн пассажиров, следует из материалов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно данным ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"), в январе-мае 2019 года было обслужено 6,779 млн пассажиров. Таким образом, снижение по итогам пяти месяцев составило 45,2%. Пассажиропоток в мае 2020 года, по данным Росавиации, составил 136,355 тыс. человек. Пассажиропоток в мае 2019 года — 1,708 млн человек. Таким образом, показатель в текущем мае упал в 12,5 раза. "Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.

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