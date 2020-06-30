По данным Росавиации, в январе-мае 2019 года нижегородский аэропорт обслужил 360 тыс. 477 пассажиров. Таким образом, снижение пассажиропотока по итогам пяти месяцев составляет 50,1%.

Пассажиропоток в мае 2020 года достиг 4,778 тыс. пассажиров, тогда как в мае 2019 года он составлял 101,102 тыс. человек. Таким образом, в мае текущего года показатель упал на 95,3%, или более чем в 21 раз.

"Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэроорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того в августе 2019 года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.