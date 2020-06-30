Чартерная полетная программа туроператора из Москвы на Байкал (аэропорт Улан-Удэ) стартует 4 июля и продлится до 22 сентября. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии" каждые 9 дней.

"Если мы сохраним эту частоту рейсов, то за сезон рассчитываем отправить на Байкал более 3 тысяч клиентов. Если будет хороший спрос и появится вторая частота, то турпоток увеличится вдвое. А если добавить регулярную перевозку, которую мы предлагаем на рейсах S7 и "Победы", то это еще несколько тысяч туристов", — сказал он.

Демура сообщил, что первый рейс в Бурятию уже полностью загружен, места на второй также почти проданы. "Что касается цен, то тур на неделю обойдется от 30 тыс. рублей, на 9 дней – от 40 тыс. Мы уже открыли отель на берегу озера, работающий по системе "все включено", – получается некая "турецкая" история, которую любят наши сограждане", — отметил он.

Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что в регионе отменены все ограничения для туристов, все справки и карантины. Сохраняется только температурный контроль. Готовы места размещения, транспорт, экскурсионная программа.

"Чартеры в Бурятию, на озеро Байкал – наш пилотный проект с регионом и туроператором TUI, я всем коллегам благодарна, что мы быстро организовали всю работу. Мы хотим показать гражданам нашей страны, пока что жителям столицы, что Бурятию точно стоит посетить. Там уникальные природа и этническая культура", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в плане инфраструктуры и качества туристических услуг Бурятии, безусловно, есть над чем работать.

"Спрос рождает предложение. После того, как полетят первые туристы, отельеры и поставщики экскурсий смогут развиваться. Инвесторам будет проще понять, стоит ли вкладываться в отели на побережье. Если есть гарантированная загрузка — проще инвестировать", — заметил Демура.

Он выразил надежду, что пилотный проект станет долгосрочной программой сотрудничества между Ростуризмом, туроператором TUI и республикой Бурятия. А чартерную программу получится сделать ежегодной и более продолжительной.