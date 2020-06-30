"Что касается одного из наиболее ярких событий Шукшинских дней на Алтае — Шукшинского кинофестиваля, то он все-таки состоится. Принято решение перенести его на первую неделю сентября. Шукшинский кинофестиваль проводится при финансовой поддержке Минкультуры РФ, и в соответствии с требованиями мы должны предоставить зрителям возможность офлайн-просмотра фильмов", — цитирует пресс-центр слова министра культуры региона Елены Безруковой.

Она отметила, что пока неизвестно в каком формате организуют показ фильмов — на открытых площадках или в кинотеатрах.

Все остальные мероприятия ежегодного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" пройдут в онлайн-формате.

"В так называемую Шукшинскую неделю пройдет цикл мероприятий, посвященных дню рождения Василия Шукшина — 25 июля. Большинство из них в сложившихся эпидемиологических условиях пройдет в онлайн-формате", — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в мае в Алтайском крае было принято решение впервые за всю историю фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" его отменить — из-за распространения коронавируса. Традиционно фестиваль проходит в июле.