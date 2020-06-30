«С 1 июля пассажиры снова смогут путешествовать на «Ласточках» между Москвой в Нижним Новгородом, а до 4 июля в расписании будут восстановлены поезда, связывающие города Черноморского побережья и Северного Кавказа с соседними регионами (Ростовом-на-Дону, Майкопом)», — говорится в сообщении.

В частности, на маршруты возвращаются поезда № 730/733 и № 732/729 Москва – Нижний Новгород; № 802/801 Адлер – Краснодар; № 804/803 Имеретинский Курорт – Краснодар; № 810/809 Ростов-на-Дону – Кисловодск; № 814/813 Адлер – Майкоп; № 816/815 Роза Хутор – Краснодар; № 818/817 Краснодар – Кисловодск; № 822/821 Имеретинский Курорт – Краснодар.

Кроме того, поезд № 826/825 Имеретинский Курорт – Армавир будет курсировать семь раз в неделю вместо трех.

Продажа билетов на перечисленные поезда уже открыта.