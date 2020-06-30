"Проектируемый природный парк будет включать ценнейшие, слабонарушенные природные комплексы лесов, ледниковых западин и долин малых рек Смоленско-Московской возвышенности", — приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Она отметила, что данная территория также обладает большим рекреационным потенциалом.

"Поэтому мы поставили задачу проектировщикам разработать предложения по развитию туризма и созданию необходимой для этого инфраструктуры: визит-центров, экологических троп и маршрутов, смотровых и видовых площадок, мест наблюдения за дикими животными", — добавила министра.

Планируется, что площадь будущей ООПТ составит около 98 тыс. гектаров.

Проектировщикам предстоит пройти около 7 тыс. км. Результатом исследований станет подробное описание территории, которое ляжет в основу паспорта будущей ООПТ.