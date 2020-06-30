"Мы для себя не исключаем ни один регион нашей страны среди тех, где есть номерная емкость. Потому что, безусловно, прежде чем запускать какую-то программу, это первое, на что мы смотрим. Вопрос «как добраться» мы уже смогли решить. Главное, чтобы было где жить и чем интересным заняться. Вот эти два фактора мы учитываем. И на самом деле порядка 35-40 регионов могут вполне себе претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки. Ну и с десяток регионов можно рассматривать для чартерной авиаперевозки», — сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску первой чартерной программы из Москвы в Бурятию.

Она добавила, что сейчас глубоко прорабатываются вопросы запуска чартеров из Центральной России на Дальний Восток. Догузова подчеркнула, что Дальний Восток ассоциируется у россиян с чем-то дорогим и недоступным, и сейчас «задача – этот стереотип сломать».

По словам главы Ростуризма, у ведомства нет цели поддержать именно чартерные программы. «Не нужно ориентироваться только на чартерную перевозку, наша цель – доступные пакеты. «Пегас Туристик», например, формирует туры на Алтай на базе регулярных рейсов. Цены начинаются от 35 тыс. рублей», — рассказала она.

По словам Догузовой, чартерные и регулярные перевозки формируют в регионе устойчивый долговременный спрос, что меняет подход местного бизнеса к приему туристов, делает его более системным.

Гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура сообщил, что, помимо чартерной программы в Улан-Удэ, на бурятскую сторону Байкала, рассматривает организацию туров на Алтай, в Карелию, Поволжье и другие регионы.

«Где-то рассматриваем чартерную перевозку, где-то более плотное сотрудничество с региональными перевозчиками. «Аэрофлот», S7, «Победа» имеют достаточно широкую сеть маршрутов по России, а современные технологии, динамическое пакетирование, позволяют пакетировать туры с регулярной перевозкой, необходимость ставить повсюду чартеры отпадает», — рассказал он.

По его словам, технологические возможности сотрудничества с авиаперевозчиками и РЖД сейчас позволяют кратно расширить ассортимент пакетных туров по России.

«Как только мы покроем всю Россию сетью регулярных и чартерных маршрутов, для многих собственная страна откроется с новой стороны», — добавил он.