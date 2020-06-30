"Поезда "Таврия" с середины июля отправятся из Москвы в Севастополь и Евпаторию, также увеличивается частота курсирования поездов из Екатеринбурга и обратно. В составе поездов купейные и плацкартные вагоны", — говорится в пресс-релизе.

Так, поезд N191/192 Москва-Севастополь будет курсировать через день. Время в пути составит около 36 часов. В составе поезда, помимо купейных и плацкартных вагонов, также вагоны СВ.

Поезд N173/174 Москва-Евпатория также будет курсировать через день. Время в пути — около 35 часов.

Начиная с 18 июля, поезда N75/76 Симферополь-Екатеринбург и N141/142 Екатеринбург-Симферополь будут ходить в два раза чаще.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года: из Санкт-Петербурга — в Севастополь и из Москвы — в Симферополь. ГСЭ подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

Оператор ж/д перевозок в Крым текущим летом расширяет географию поездок на полуостров, "Таврия" свяжет Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, составы будут также отправляться из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.