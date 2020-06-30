Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству во вторник, с обеда и до окончания шторма закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести наблюдение за вверенными территориями, чтобы оперативно принимать меры при возникновении нештатных ситуаций, говорится в сообщении. Жителям города рекомендуют быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий открытых парков, садов и скверов. Во вторник в Петербурге прогнозируют ветер порывами до 23 м/c, ливни и грозы. В отдельных районах города уже прошел дождь.