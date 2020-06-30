Окончательный вариант списка был согласован странами ЕС в минувшую пятницу и содержит 15 стран. Это Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай – при условии, что КНР откроет свои границы для европейцев.

Существует и второй список, в него входят страны, откуда с 1 июля въезд будет по-прежнему запрещен. В нем, в частности, находятся Россия, США и Бразилия.

"Известно, что между странами ЕС есть разногласия в отношении критериев, на основании которых страны были внесены в списки. Некоторые считают, что официальная статистика случаев COVID-19 – ненадежное основание. Они попросили Европейское агентство по профилактике заболеваний (ECDC) предоставить более подробную информацию по странам", — отмечает портал.

По данным Euronews, предварительная редакция списка разрешенных стран включала 54 государства. Списки будут пересматривать каждые две недели.