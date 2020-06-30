«С учетом огромного вклада гостинично-туристкой отрасли в уровень занятости и доходы граждан Ростуризм внес соответствующее предложение о расширении перечня системообразующих организаций и включении в него крупных гостиничных сетей в соответствии с четырьмя отраслевыми критериями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в Ростуризме, речь идет о крупных сетях, управляющих 173 гостиницами с номерным фондом 38,7 тыс. комнат. В список вошли: ООО «Азимут Хотелс Компани», ООО "РМХК" "Рашэн Мэнэджмэнт Хотел Компани", ООО "АйСи Интернэшнл Хотелс" InterContinental, ООО «Васта Дискавери», ООО «Космос ОГ», НАО "Красная Поляна", ООО «Амакс», ООО «ГОСТ Отель Менеджмент», ООО "Арбат Отель Менеджмент".

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, включение крупных гостиничных сетей в список системообразующих предприятий поддержит их в условиях кризиса.

«Включение крупнейших компаний отрасли в перечень системообразующих организаций поддержит предприятия, являющиеся крупными работодателями, в сложной экономической ситуации, а также подчеркивает значимость туристской отрасли для экономики Российской Федерации. Это и важный сигнал для бизнеса продолжать инвестировать и развивать туризм в стране», — заявила она.

Как сообщили в Ростуризме, ключевыми показателями при выборе предприятий стали количество отелей, номеров и сотрудников (не менее 1200), а также выручка за календарный год (не менее 2 млрд. руб.). Все отобранные компании-франчайзеры являются налоговыми резидентами Российской Федерации, а также первыми представителями туристской отрасли в списке системообразующих предприятий.