"Я думаю, будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то. Либо — мы настаиваем на том и боремся, чтобы вышли соответствующие акты правительства — чтобы этот ваучер имел обращение. Чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу и тем самым получить деньги назад", — сказал Артемьев на онлайн-брифинге Ассоциации европейского бизнеса во вторник.

Сам механизм выдачи ваучеров вместо денег, по его мнению, будет принят правительством. ФАС в свою очередь всегда выступала за то, чтобы гражданин мог выбрать — либо деньги, либо ваучер. Но "поддержать сегодня платежеспособность авиакомпаний в принципе невозможно", добавил Артемьев. При этом, по его словам, экстренные ситуации, когда пассажиру жизненно необходимо вернуть именно деньги за билеты, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков нет такого права — они обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.