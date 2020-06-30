При этом в терминале "Пулково" продолжается "реализация мощного комплекса мер против распространения COVID-19".

В частности, усилен режим уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, в том числе лифтов, лестниц, стоек регистрации, зон досмотра, трапов и пассажирских автобусов. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

Как сообщалось, аэропорт "Пулково" с 11 апреля работал в режиме с 08:00 до 23:00 мск.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.