"У нас ключевая мера поддержки для въездного туризма — это старт режима электронной визы с 1 января 2021 года по всей России. Это решение было принято президентом еще в прошлом году, законопроект в стадии реализации, он будет в Госдуме. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа", — сказала она.

Догузова добавила, что будет расширена государственная поддержка туроператоров за привоз иностранных туристов.

«Из тех мер поддержки, которые у нас в прошлом году впервые стартовали, — это субсидирование туроператоров за ввоз иностранных туристов — это общепринятая мировая практика. Даже Турция на протяжении многих десятилетий субсидирует туроператора за каждого привезенного иностранного туриста. Мы запустили с прошлого года этот механизм, он отработал в пилотном режиме. Было много скепсиса со стороны наших коллег в турбизнесе, он казался довольно сложным. Мы его несколько раз дорабатывали, чтобы сделать его эффективным и комфортным, и не излишне забюрократизированным для туроператоров. Успешно прошел пилот, поэтому, как только это будет возможно, мы будет расширять эту меру поддержки", — сказала она.

Согласно законопроекту, с 1 января 2021 года в России будет введена универсальная единая электронная однократная виза для краткосрочного пребывания иностранных граждан в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Она будет оформляться на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток. Возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен.

В пилотных зонах действия проекта – Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области – электронные визы могут оформить граждане 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и других.