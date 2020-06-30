"Мы рады вам сообщить, что наши филиалы открыты для посетителей в обычном режиме. Вход разрешён индивидуальным посетителям ( до пяти человек) и с индивидуальными средствами защиты. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в филиалах регулярно осуществляется дезинфекция", — говорится в сообщении.

Всего в региональное музейное объединение входят 13 музеев и Выставочный зал в Туле. Ранее сообщалось, что с 29 июня глава региона Алексей Дюмин внес изменения в соответствующий указ по снятию ряда ранее введенных ограничений. В их числе разрешена работа музеев и музеев-заповедников. Также возобновлена работа гостиниц.