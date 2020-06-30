"Ростуризм — не федеральный орган исполнительной власти и не принимает решения об открытии границ. Когда турецкая сторона или другие будут готовы принимать иностранных туристов, мы никаких препятствий создавать этому не будем. Евросоюз, например, пока не включил Россию в число стран, из которых готов принимать туристов", — сказала она.

Догузова подчеркнула, что фокус Ростуризма – на развитии внутреннего туризма, но делать это за счет ограничений выезда никто не будет.

"Я даже от друзей слышу претензии в духе "когда ты нас выпустишь за границу?". Но Ростуризм не уполномочен запрещать гражданам путешествовать. Моя задача – создать в России такие продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором для россиян", — отметила она.