«Мы исходим из того, что сейчас все регионы, которые запускаются, должны делать это при строгом соблюдении норм, утвержденных Роспотребнадзором. Это сбалансированные и оптимальные рекомендации, с одной стороны, они учитывают все необходимые меры безопасности. С другой стороны, позволяют бизнесу запускать работу и позволяют туристам путешествовать», — сказала она.

По словам главы Ростуризма, ее ведомство участвовало в выработке правил.

«Мы достаточно плотно прорабатывали с Роспотребнадзором правила. Поэтому, безусловно, огромная ответственность, ложится на сам бизнес, на глав субъектов. которые отвечают за безопасность туристов, на соответствующие службы и ведомства», — добавила Догузова.

Ранее она сообщала, что 1 июля туристический сезон официально открывают 67 субъектов федерации. В большинстве из них к этой дате все ограничения, введенные из-за коронавируса, будут либо сняты, либо их постепенно снимут в течение нескольких дней.